Migliaia di tifosi ammassati prima del derby, Capuano: “Con quale coraggio si condannano a morte le attività?”

Prima del derby, scatta la polemica per i tanti tifosi fuori dallo stadio San Siro nonostante le norme anti-Covid. Migliaia di tifosi di Inter e Milan si sono infatti radunati per inneggiare alle proprie squadre prima del derby. Scene che cozzano con le decisioni restrittive prese nel week-end dal ministro Speranza, che ha rispedito quattro regioni in zona arancione.



IL TWEET DI CAPUANO

Su Twitter, Giovanni Capuano interpella direttamente il sindaco Beppe Sala, interrogandolo sulla coerenza delle scelte. La polemica riguarda gli interventi restrittivi sulle attività commerciali. Ecco il tweet del giornalista:

“Ciao Beppe Sala, chiedo per un amico: con quale coraggio domani manderai vigili a controllare bar, ristoranti, movida e cose varie? E con quale coraggio verrà detto a tante attività di restare chiuse o quasi condannandole a morte? Gli spettacoli fuori dagli stadi sono indecenti“

https://twitter.com/capuanogio/status/1363462494619058177/photo/1