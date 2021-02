FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI – Il Napoli affronterà l’ Atalanta in occasione della 23^ giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà, domenica 21 febbraio, alle ore 18:00 nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo.

Gli azzurri provengono dall’ennesima sconfitta, stavolta rimediata in Europa League contro il Granada in trasferta. Un risultato che di certo non è d’aiuto al cammino della compagine di Gattuso. Nonostante ciò, però, l’ultimo risultato ottenuto in campionato è positivo: si tratta della vittoria conquistata contro la Juventus al Maradona, vinta per 1-0. In quest’occasione i partenopei affronteranno l’Atalanta per la terza volta in un mese. Un pareggio e una sconfitta sono stati i risultati dei precedenti scontri, e chissà se stavolta gli azzurri riusciranno a riscattarsi.

DOVE VEDERE NAPOLI ATALANTA IN TV E STREAMING

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

L’Atalanta partirà in col trio Toloi-Romero-Djimsiti a difesa di Gollini. Palomino, al contrario, sarà in panchina a risposare. In mediana spazio a De Roon e Freuler. Sulle fasce pronti Maehle e Gosens. Possibilità per Pessina a sostegno di Muriel e Zapata. Tuttavia, occhio anche a Miranchuk e Malinovskyi che potrebbero entrare nel corso del secondo tempo.

Gattuso dovrà fare ancora una volta i conti con l’emergenza infortuni e pertanto dovrà schierare in campo una formazione praticamente obbligata. Ci sarà di nuovo Meret in porta, mentre in difesa linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. Le chiavi del centrocampo verranno affidate a Fabian Ruiz, sostenuto da Bakayoko. Dietro Osimhen agiranno Elmas, Zielinski e Politano. Forfait per Insigne, che si è dovuto arrendere a causa di un problema alla schiena e non sarà del match. Gattuso recupera Koulibaly e Ghoulam negativi al Covid. I due sono tornati ad allenarsi in squadra ma il loro impiego è ancora da valutare.

Formazioni Atalanta Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Elmas, Zielinski, Politano; Osimhen.