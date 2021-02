DOVE VEDERE ATALANTA NAPOLI – Dopo l’ultimo turno di Europa League, che ha visto impegnati anche gli azzurri contro gli spagnoli del Granada, scende di nuovo in campo la Serie A. Il Napoli in occasione della 23^ giornata del campionato italiano volerà a Bergamo dove affronterà in trasferta l’Atalanta. La partita è in programma per domenica, 21 febbraio, al Gewiss Stadium di Bergamo: calcio d’inizio alle ore 18:00.

Calcio Napoli, il rendimento degli azzurri

La situazione nella quale vivono gli azzurri non accenna a migliorare. Dopo la vittoria in campionato contro la Juventus per 1-0 sembrava che qualcosa fosse cambiato, ma si è trattato solo di un’illusione. Ne è seguita una sconfitta, l’ennesima, stavolta in Europa League contro il Granada. Un risultato che potrebbe costare agli azzurri il prosieguo nella competizione europea. Con un cammino altalenante come quello portato avanti in questa stagione è ormai difficile prevedere quale sarà l’esito della prima gara. Tuttavia, un sospiro di sollievo arriva dal reparto infortunati. Koulibaly e Ghoulam tornano ad allenarsi in gruppo e il loro ritorno in campo è ormai imminente.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Atalanta Napoli

Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.