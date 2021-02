Cagliari, Di Francesco verso l’esonero: salgono le quotazioni di Donadoni

Il Cagliari è pronto a cambiare rotta. Un’altra sconfitta, stavolta nello scontro diretto contro il Torino, relega la squadra sarda al penultimo posto, in concomitanza anche della vittoria momentanea del Parma sull’Udinese. Eusebio Di Francesco verrà probabilmente esonerato nelle prossime ore.

Tra i sostituti si erano fatti i nomi di Semplici e Mazzarri, ma senza muovere passi concreti. Un incontro vero e proprio – rivela Gianluca Di Marzio, c’è stato con Andreazzoli, con cui però non si è trovato un accordo. L’ex tecnico di Genoa e Napoli avrebbe voluto portare con sé tutto il suo staff. Risalgono, dunque, le quotazioni di un ex Napoli: si tratta di Roberto Donadoni.

Dopo l’esperienza in Cina, è pronto a rimettersi in gioco: con lui si potrebbe trovare un punto d’incontro. L’intenzione del Cagliari è infatti quella di confermare un altro ex Napoli, ovvero Francesco Calzona, allenatore in seconda di Di Francesco ma anche di Sarri in azzurro.