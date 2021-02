Era previsto per domani il derby campano tra Salernitana e Napoli. Al Volpe di Salerno per il campionato Primavera 2. Non si giocherà alle 14.30, né – in generale – domani. La gara tra i granata e gli azzurri è infatti rinviata a data da destinarsi. A comunicarlo è la Lega di Serie B.

