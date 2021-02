Osimhen: “L’opinione di un mio parente non è la mia! Amo Napoli, l’allenatore e voglio aiutare di più i miei compagni”

Victor Osimhen rompe il silenzio dopo le polemiche per le parole del fratello Andrew. Il calciatore nigeriano ha affidato la sua reazione ai social. Su Instagram ha infatti postato una storia con le seguenti parole:

“Voglio chiarire che chiedere un’opinione ad un parente non è la stessa cosa che chiederla a me. Amo Napoli, il club, l’allenatore e la squadra. Specialmente adoro i miei compagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla, nessuno è il mio portavoce”.