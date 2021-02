Zielinski: “Le assenze pesano molto, ma la responsabilità della sconfitta è di chi scende in campo”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti dopo la fine Granada-Napoli, gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

“Difficile spiegare questa sconfitta, ma il Granada è una squadra che pressa e difende bene, lo sapevamo anche prima della gara. Qualcosina è mancato, dovevamo evitare 2 gol, dobbiamo evitare quegli errori che ci condizionano le partite. Il primo tempo male, il secondo un po’ meglio”.

“Le assenze incidono sicuramente tanto, nove giocatori che mancano sono davvero tanti. Ma abbiamo anche giocatori di qualità, quindi dobbiamo far meglio”.

“Difficile spiegare che i risultati non arrivino. Manca un po’ di cattiveria sotto la porta, anch’io ho avuto due occasioni in cui dovevo far meglio. La gara poteva finire in un altro modo, dobbiamo migliorare sotto porta”.

“A centrocampo abbiamo giocatori di qualità, ma quando si gioca bisogna dare di più”.

“La responsabilità è dei giocatori, siamo noi a scendere in campo e non l’allenatore. Dobbiamo dare di più in questo tipo di partite, ma sono sicuro che a Napoli faremo bene”.