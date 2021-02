SKY, Marchetti: “Pessina e Zaccagni al Napoli? Dipende dall’allenatore”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di SKY, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”. Focus principale dell’intervento è stato l’accostamento al Napoli dei nomi di Pessina e Zaccagni, centrocampisti di grande prospettiva. Di seguito quanto evidenziato:

“Napoli su Pessina e Zaccagni? Non credo che oggi si prenda l’uno o l’altro perché si sa già chi sarà l’allenatore del Napoli. I nomi sono tanti, indipendentemente dal discorso di ridimensionamento (che più che altro sarà un cambio di pagina). Sicuramente il Napoli sarà orientato a prendere un allenatore con determinate caratteristiche non solo tattiche. Italiano e Juric fanno un calcio abbastanza simile, al di là del sistema di gioco: sono i principi che fanno la differenza. Perché il Napoli non ha fatto mercato? Un mese fa non aveva emergenze, ora magari lo farebbe. Su Zaccagni c’è stato un interesse già manifestato, su Pessina ci sono diversi discorsi che possono fare anche perché l’Atalanta è bottega più cara del Verona”.