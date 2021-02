PAGELLE GRANADA NAPOLI – Si è conclusa per 2-0 l’andata dei sedicesimi di Europa League tra Granada e Napoli. Gli azzurri di Rino Gattuso, reduci dal successo in campionato contro la Juventus, devono arrendersi ad un incredibile Granada che porta a casa una vittoria preziosissima senza subire gol.

PAGELLE GRANADA NAPOLI EUROPA LEAGUE

Meret 6: Bucato due volte nel primo tempo ma ambe le occasioni non può praticamente nulla per evitare la rete. Nel finale di partita salva il possibile 3-0 che avrebbe reso la qualificazione ancora più complicata.

Di Lorenzo 4: Il colpevole numero uno sulla prima rete subita dal Napoli. Il 22 azzurro si fa sovrastare da Herrera e concede ai padroni di casa il gol del vantaggio.

Maksimovic 4,5: Prova insufficiente quella del difensore serbo che tutto fa tranne che difendere. Incredibile pensare che solo cinque giorni fa annullava Ronaldo e compagnia insieme al suo compagnpo di reparto.

Rrahmani 5: Ci si aspettava una conferma dopo la grandissima prestazione contro la Juve, così non è stato, quasi sempre in difficoltà quando il Granada attacca.

Mario Rui 5: Anche lui come tutto il reparto difensivo non è sufficiente. Bocciata la sua prova.

Fabian Ruiz 5: Probabilmente è uno dei meno peggio in una serata troppo buia per regalare sufficienze. Nonostante il grosso impegno non si rende pericoloso e non riesce ad impensierire la squadra avversaria, causa anche il poco supporto dei compagni di squadra.

Lobotka 4: Dovrebbe provare a dimostrare il suo valore nelle partite in cui viene chiamato in causa, a quanto pare però non è così. Non riesce a comandare il centrocampo e spesso manca in zona d’appoggio per i compagni. (Dal 64′ Bakayoko 5: Partita da senza voto, un fantasma).

Elmas 4,5: Difficile esprimere un giudizio, tocca pochi palloni e soprattutto ogni volta che gli capita la sfera tra i piedi riesce sempre a perderla.

Politano 5: Come tutto il resto della squadra un vero e proprio fantasma sul terreno di gioco, completamente assente. (Dal 46′ Zielinski 5: Prova a calciare ogni tanto ma non entra con il piglio giusto in campo).

Osimhen 4: Tutti vorrebbero rivedere quello di inizio stagione, quella freccia che riusciva ad impensierire le difese avversarie, anche stasera però non è così. Quasi come fosse un peso per il reparto offensivo azzurro.

Insigne 5: Commovente la prestazione del capitano azzurro, senza aiuto, senza supporto, da solo in campo a tentare di trascinare sulle sue spalle tutta la squadra, i risultati però non sono quelli sperati. Tanta intensità ma poca concretezza.

