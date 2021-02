INFORTUNIO POLITANO – Ennesimo problema in casa Napoli. Gennaro Gattuso, intervistato nel post partita di Granada-Napoli, gara persa per 2-0 dagli azzurri, ha dato aggiornamenti riguardo le condizioni di Matteo Politano, uscito nel corso dell’intervallo:

“Abbiamo perso anche Politano, domani facciamo la conta. Matteo ha dolore al costato, non riesce a correre e fa fatica a respirare”

Ecco dunque spiegata la sostituzione del numero 21 azzurro che non ha lasciato il campo anzitempo per una scelta tecnica ma a causa di un problema al costato che gli ha addirittura compromesso la respirazione. Un altro guaio dunque nelle file partenopee che con l’ex Sassuolo e Inter arrivano a ben dieci calciatori indisponibili.

INDISPONIBILI NAPOLI

La lista dei giocatori indisponibili nel Napoli non sembra trovare un punto finale, anzi aumenta sempre di più. Ad oggi i calciatori impossibilitati a prendere parte ai match sono i seguenti: Ospina, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Hysaj, Lozano, Petagna e Mertens. A questi nove si aggiunge anche Matteo Politano per il momento, la speranza però è che possa tornare arruolabile il prima possibile dato che il Napoli domenica affronterà l’Atalanta e sembra molto probabile una nuova convocazione per alcuni ragazzi della Primavera.

Non solo una prestazione opaca da parte del Napoli, in aggiunta c’è anche il problema di Politano che incrementa le difficoltà di Gattuso nel trovare giocatori arruolabili e soprattutto in condizione per la prossima partita in programma domenica alle ore 18:00 contro l’Atalanta di Gasperini.

INFORTUNIO POLITANO COSTATO

L’entità del problema non sembra essere molto grave, sarà importante aspettare i primi aggiornamenti in merito alle condizioni di Matteo Politano così da poterne ricavare anche i tempi di recupero che comunque non sembrano destinati ad essere lunghi. Nelle prossime ore si saprà di più anche in merito alla sua possibile convocazione contro l’Atalanta.