Gattuso: “Il 2-0 è un risultato bugiardo, ma dove si va se passiamo e non ci sono i giocatori?”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti dopo la fine Granada-Napoli, gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

“Bisogna essere più precisi, dobbiamo rivedere l’approccio alla partita. Adesso è inutile stare qua a dire passiamo o non passiamo, bisogna recuperare le energie e i giocatori. Dove si va se passiamo e non ci sono i giocatori? Abbiamo perso anche Politano. Il rammarico c’è, il 2-0 è un risultato bugiardo”.

“Nel calcio non c’è destino, ci sono errori. Loro hanno impostato la partita sulla nostra sinistra. Siamo stati dei polli, abbiamo pagato delle cattive coperture”.

“Osimhen è stato fermo, ha avuto un problema e gioca ancora con la fasciatura alla spalla. Deve trovare continuità, brillantezza e condizione. Deve migliorare sicuramente, ma non è solo un problema di Osimhen. Siamo stati imprecisi, ma abbiamo fatto il massimo. La squadra ci ha provato, lo spirito ci è stato”.

“La squadra si deprime, pensa troppo all’errore commesso. Lo dicevo prima ad Elmas, fa un paio di errori e si deprime. Penso che questo è un problema che hanno molti giocatori e su cui si deve migliorare”.

“Se una squadra non sta bene fisicamente non tiene il Granada per un tempo intero nella propria metà campo, quindi non è un problema di condizione fisica. Bisogna vedere come prendi gol, poi puoi ragionare. Quando prendi due gol così vai in difficoltà e in questo momento devi porci un po’ di attenzione in più”.

“Per la gara di ritorno non so chi recupererà, domani faremo la conta. La situazione è molto difficile, dobbiamo recuperare prima i giocatori e poi cominceremo a pensare al resto. Politano si è fatto male al costato e fa fatica a respirare e a correre, ma mancano molti altri giocatori. C’è bisogno che recuperino”.