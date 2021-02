GdS – Riavvicinamento tra ADL e Gattuso, segnali distensivi: lanciato un messaggio alla squadra

Dopo settimane di tensione e animi negativi, sembra che il clima in casa Napoli sia tornato sereno. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come tra De Laurentiis e Gattuso ci sia stato un riavvicinamento, da entrambe le parti sono arrivati segnali distensivi che hanno rasserenato l’ambiente.

Il tecnico ha evitato di alimentare i malumori in conferenza stampa, mentre il presidente si è mostrato molto più vicino alla squadra nelle ultime settimane. Il tutto per mandare un chiaro messaggio alla squadra: in questo momento bisogna deporre le armi e remare tutti nella stessa direzione.