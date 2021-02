Chiariello convinto: “Granada squadra rognosa. Per vincere servirà un Napoli pane e salame, difesa e contropiede”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“Stasera in uno stadio che echeggia alla madonna del Carmine, in una città meravigliosamente bella come Granada, c’è una squadra ostica che sta scrivendo per la prima volta nella sua storia qualcosa di bello e inimmaginabile. C’è il portiere Silva che è veramente forte. C’è una squadra ben organizzata difensivamente, che si usa definire “rognosa”, dinanzi alla quale il Napoli arriva ridotto ai minimi termini e con scelte risicate.

La rotazione questa sera dovrebbe prevedere un centrocampo nuovo: Lobotka, Fabian ed Elmas. Scelte condivisibili, perché quel turnover possibile lo si fa per la partita fondamentale di Bergamo. Certo sarà un Napoli pane e salame, difesa e contropiede. Per il resto vedo solo lacrime e sangue e tanto sudore. Aspettiamo di capire se il pane e salame che è sempre un buon panino ci piacerà”.