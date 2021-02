Durante Parma-Juventus dello scorso 19 dicembre, Gigi Buffon si lasciò scappare una bestemmia per incitare il suo compagno Manolo Portanova. Per questo motivo, il Tribunale Federale Nazionale gli ha inflitto una multa di 5 mila euro. Per l’espressione blasfema in Inter-Juventus, invece, il portiere bianconero non era stato sanzionato per mancanza di chiare testimonianze audio.

