Auriemma: “Meglio uscire dall’Europa League e concentrarsi sul quarto posto. Gattuso faccia giocare Cioffi contro il Granada!”

Raffaele Auriemma, noto giornalista, ha parlato nel corso della sua trasmissione “Si gonfia la rete” in diretta su Radio Marte degli eventuali risvolti positivi che avrebbe per il Napoli l’eliminazione dall’Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

“Meglio uscire dall’Europa League per concentrarsi sul quarto posto? Lo penso da tempo. L’obiettivo è rientrare in Champions League e in un momento di emergenza come questo le energie fisiche e mentali dovrebbero essere tutte concentrare sul campionato. Anzi, dico di più: se Insigne non è al massimo della condizione stasera Gattuso faccia giocare Cioffi! Meglio non rischiare Insigne e altri infortuni”.