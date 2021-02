UFFICIALE – Aumento dei contagi per Covid, l’Uefa annulla la Youth League 2020-21

La Uefa ha decretato lo stop all’edizione 2020-21 della Youth League. La notizia era un po’ nell’aria, la decisione è stata presa nella giornata di oggi dal Comitato Esecutivo, a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus in Europa.

Questo il comunicato ufficiale dell’Uefa: “Le limitazioni ai viaggi che interessano i club partecipanti creano grosse difficoltà per l’organizzazione delle partite e due club si sono già ritirati dalla competizione. Non c’è possibilità di posticipare ulteriormente l’inizio della competizione, la salute e la sicurezza dei giovani calciatori hanno la massima priorità. A tal proposito, sia il Comitato Competizioni per Club che l’Associazione Europea per Club, sono stati consultati e hanno sostenuto l’idea di cancellare eccezionalmente la Youth League di questa stagione”.