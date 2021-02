Tuttosport – Granada-Napoli, almeno 5 giocatori della primavera nei convocati: possibile l’utilizzo di qualcuno di loro

Gennaro Gattuso deve far fronte a tantissimi infortuni per i prossimi impegni. C’è la partita col Granada domani in Spagna, quella con l’Atalanta a Bergamo domenica e poi di nuovo gli iberici a Napoli. Ecco quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport in merito al possibile utilizzo di qualche primavera:

“Con lo stop di Petagna, l’emergenza per Gattuso sta diventando insostenibile: per l’andata dei sedicesimi di Europa League ha soltanto 12 calciatori di movimento. Della lista fanno parte Koulibaly e Ghoulam, ancora positivi al Covid dopo 11 giorni di isolamento, poi Ospina, Manolas, Hysaj, Demme, Lozano e Mertens.

Per Gattuso non sarà semplice stilare una lista dei convocati, nella quale verranno di certo inseriti almeno 5 elementi provenienti dalla Primavera (gli attaccanti Cioffi e Pesce, l’esterno mancino Zedadka, i difensori Costanzo e Marchisano) e magari qualcuno di loro sarà anche utilizzato”.