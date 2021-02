Spazio ai Primavera in Granada-Napoli? Gattuso scettico: “Molti non sono pronti”

Sono sei i prodotti del settore giovanile, sconosciuti ai più, che domani saranno in panchina con i grandi per Granada-Napoli. Al di là della preoccupazione per gli infortunati che costringono il Napoli all’emergenza, c’è anche grande curiosità: i tifosi vedranno all’opera qualche volto nuovo?

Antonio Cioffi ha già esordito, nella strabordante vittoria contro la Fiorentina. Al quesito, comunque, ha risposto Gennaro Gattuso in conferenza stampa poco fa:

C’è da stringere i denti, abbiamo fatto fatica già tre giorni fa e ci sarà da far fatica anche domani, non siamo nelle condizioni di fare calcoli, abbiamo un portiere e due centrocampisti a disposizione in panchina e i ragazzi della Primavera. Uno o due elementi possono giocare, il resto non è ancora pronto per debuttare. Devo mettere in campo la miglior formazione possibile.