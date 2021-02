Osimhen Covid – Nella giornata di ieri, la Regione Campania, tramite un post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook, ha comunicato che l’Istituto Pascale e l’Università Federico II hanno isolato una nuova variante del Covid-19 mai descritta in Italia. Ecco il testo del comunicato.

Variante Covid Napoli, comunicato Regione Campania

COVID-19, GRAZIE A RICERCA FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA, ISOLATA NUOVA VARIANTE DEL VIRUS MAI DESCRITTA IN ITALIA

#CORONAVIRUS prosegue l’impegno della Regione Campania finalizzato all’alta ricerca scientifica sul coronavirus. L’Istituto Pascale e l’Università Federico II, grazie ai fondi stanziati dalla Regione e che stanno portando a risultati di assoluto valore scientifico grazie alle eccellenze della Campania nel campo della ricerca medica, hanno individuato un’altra variante del Covid-19, mai individuata prima in Italia. “Si tratta – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – di una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato tempestivo e utilissimo, che conferma l’importanza di aver finanziato questi studi, la necessità dell’adozione di misure straordinarie nazionali da parte del Governo per non vanificare il programma di vaccinazioni che è pienamente in corso, e che rende ancor di più indispensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteggiare l’epidemia”.Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone, è risultato positivo al Covid 19. Grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, Giuseppe Portella della Federico II individua il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l’equipe di Nicola Normanno del Pascale ha scoperto una variante Covid mai descritta sinora in Italia.”La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico Federiciano – spiega il ricercatore dell’Istituto dei tumori di Napoli – ci ha subito insospettiti perché non presentava analogie con altri campioni provenienti dalla nostra regione. Dopo un confronto con il gruppo del Reparto Zoonosi Emergenti dell’Istituto Superiore di Sanità abbiamo avuto la conferma che si tratta di una variante descritta finora in un centinaio di casi in alcuni paesi europei ed africani, ma anche negli Stati Uniti. Abbiamo immediatamente depositato la sequenza nel database internazionale GISAID ed avvertito le autorità sanitarie”. Sono infatti immediatamente partite tutte le procedure previste, a cominciare dal tracciamento dei contatti.Di questa variante al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525, e finora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, e pochi casi anche in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia.La nuova mutazione è simile alla variante inglese, B117, e contiene una serie di mutazioni che destano allarme tra gli esperti, compresa la mutazione E484K sulla proteina Spike, che si trova all’esterno del virus e che gioca un ruolo importante per l’ingresso del virus nelle cellule. Questa mutazione è stata anche trovata nelle varianti sudafricane e brasiliane. Sono allo studio eventuali risposte negative all’azione anticorpale dei vaccini.

Osimhen Covid, il nigeriano non ha portato la nuova variante in Italia

L’edizione odierna de Il Mattino ha ha parlato di un professionista, probabilmente legato al mondo dello sport, e ne ha ricostruito le tappe (Paesi Bassi, poi Centro Africa e infine Nigeria). Considerando le tappe e il periodo in cui questa persona è risultata positiva, Il Napolista ha affermato che si tratta di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, infatti, a dicembre andò ad Anversa a curarsi per il problema alla spalla e poi si contagiò nel corso del suo soggiorno in Nigeria, molto probabilmente durante la sua festa di compleanno.

Anche il giornalista Carlo Alvino aveva dato ulteriori aggiornamenti riguardo questa situazione, nel corso del suo filo diretto su Radio Kiss Kiss Napoli: “Osimhen ha portato la variante africana a Napoli? Manca ancora l’ufficialità, ma tale notizia è attendibile. Penso che possa essere così anche se per averne la certezza assoluta consiglierei tutti di attendere. Io credo che i tifosi del Napoli possano comunque essere soddisfatti. Qualora la notizia fosse confermata, non ci sarebbe da temere. Osimhen, tornato a Napoli dopo il viaggio in Nazionale, ha rispettato pienamente il protocollo. Non ci sono rischi, quindi, che abbia contagiato altre persone a Napoli”.

Ma, notizia dell’ultim’ora, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha smentito ufficialmente questa notizia, tramite una nota stampa: “L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce categoricamente la notizia circolata su alcune testate giornalistiche che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B.1.525 e precisa, inoltre, che non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio Napoli. Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy. L’AOU Federico II stigmatizza il comportamento di alcune testate giornalistiche che diffondono notizie prive di alcun fondamento lesive della professionalità dell’Azienda”.

Il Napoli invece, tramite l’ANSA, non conferma né smentisce nulla riguardo la vicenda: “Il Napoli non conferma né smentisce la notizia che sta circolando in città secondo cui Victor Osimhen sarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata la variante del covid19 scoperta ieri all’Istituto Pascale di Napoli. Il club azzurro, interpellato dall’ANSA, afferma infatti che non è affatto consapevole degli approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tampini dei suoi tesserati: il club si è occupato del caso del covid di Osimhen semplicemente sottoponendolo al tampone al suo rientro in Italia e mettendolo in isolamento a casa appena scoperta la sua positività al virus, in linea con le normative previste.

Il Napoli ricorda che ha effettuato subito tamponi a tutta la squadra, ripetuti molte volte nei giorni seguenti, verificando che non ci fossero altri contagi, e che inoltre il calciatore non aveva incontrato i compagni al ritorno in Italia prima di scoprire di essere positivo. Il Napoli precisa che è in attesa di notizie ufficiali da fonti sanitarie sul fatto che Osimhen possa aver avuto la variante. Intanto l’attaccante nigeriano sta ormai bene, è negativo da tempo ed è tranquillamente aggregato alla squadra con cui tra poco partirà per la Spagna per l’andata di Europa League. (ANSA)”.