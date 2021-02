Gattuso: “Non siamo qui in vacanza. Mai avuto una settimana per preparare le partite, non possiamo fare calcoli. Abbiamo solo un portiere e due centrocampisti in panchina”

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Rino Gattuso. L’allenatore azzurro, dalle ore 18.30 presenta il match valido per i sedicesimi d’andata di Europa League con il Granada.

“Come si affronta la quattordicesima partita in 47 giorni? Siamo in emergenza, non siamo venuti qua a fare la vacanza. Sappiamo che veniamo per fare una grande prestazione, ci vuole un grande Napoli, ci vuole mentalità contro una squadra verticale e che ha grande velocità. Domani sicuramente bisogna mettere in campo una squadra competitiva.

Lozano? Un calciatore importante come tutti quelli che mancano, l’anno scorso ha fatto un’annata al di sotto delle possibilità, quest’anno è un calciatore importante. Ci mancano tanti calciatori, lui non c’è come gli altri, abbiamo Politano che sta facendo una grande stagione, Insigne sta giocando una delle sue migliori stagioni. Inutile che stiamo qua a vedere chi ci manca, si gioca ogni tre giorni e se recuperiamo qualcuno ne abbiamo bisogno. Non abbiamo mai avuto una settimana tipo per lavorare, stiamo giocando in queste condizioni. Siamo andati avanti in Europa e in Coppa, giocare ogni tre giorni, non allenarsi, prendere botte e giocare con le botte diventa difficile.

Domani affrontiamo una squadra rognosa, che ha caratteristiche ben precise, l’esperienza si azzera dopo cinque minuti. Per loro è un grande evento, da parte nostra c’è la consapevolezza di dover battagliare, hanno caratteristiche che ci possono mettere in difficoltà. Ho visto le partite con il Barcellona, come affrontano le squadre superiori tecnicamente. Bisogna fare una grande prestazione a livello caratteriale, fisico e tecnico.

Stiamo lavorando poco, non si può lavorare, si gioca ogni 3 giorni, il giorno di scarico non può fare nulla, stiamo preparando poco. Stiamo chiamando qualche primavera in più, prepariamo le partite con loro. Siamo una delle squadre con meno infortuni a livello muscolare, quando stringi i denti e fai fatica a recuperare è difficile. Abbiamo perso giocatori importanti, speriamo di recuperarli quanto prima possibile. Fabian è tornato dal Covid, Meret ha giocato poco, mettiamoli in condizioni di farli esprimere al massimo.

C’è da stringere i denti, abbiamo fatto fatica già tre giorni fa e ci sarà da far fatica anche domani, non siamo nelle condizioni di fare calcola, abbiamo un portiere e due centrocampisti a disposizione in panchina e i ragazzi delle Primavera. Qualcuno è pronto per giocare, il resto non è ancora pronto per debuttare. Devo mettere in campo la formazione migliore, vedremo domani.

De Laurentiis? Quando si parla di persone che vogliono stare vicino alla squadra, fa sempre bene. Il presidente è il presidente, mette i soldi, compra i giocatori e paga gli stipendi, fa funzionare la struttura, penso che anche se ci sono discussioni bisogna avere rispetto ed educazione. Nelle grandi famiglie possono esserci liti. A me fa piacere che ci sia, fa piacere anche alla squadra. Siamo tutti uniti in questo momento di difficoltà.