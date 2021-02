CorSport – Guai per la Lazio: Anderson non doveva essere in panchina contro la Juve. Possibile sconfitta a tavolino per i biancocelesti

Guai in vista per la Lazio di Claudio Lotito. “Immobile non doveva giocare“, questo il titolo del Corriere dello Sport. Rinvio a giudizio in casa biancoceleste per il Presidente Lotito, Pulcini e Rodia, a seguito del caos tamponi.

Alla Lazio si contesta il fatto di non aver tempestivamente avvisato le Asl riguardo gli otto casi e di aver schierato Immobile contro il Torino. Contro la Juventus, invece, Anderson sarebbe dovuto essere in isolamento, mentre il giocatore lo scorso 8 novembre fu portato in panchina . Ora ci sarà il processo entro un mese, poi il secondo grado alla Corte d’Appello e ,infine, il possibile ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Potrebbe dunque essere chiesta una penalizzazione e le sconfitte a tavolino con Juventus e Torino. Bianconeri che si ritroverebbero con due punti in classifica in più e una partita da giocare. Per la Lazio nessuna possibilità di patteggiamento.