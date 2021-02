Chiariello propone: “Invece di avere giocatori inutilizzati in panchina, perché non investire di più sui vivai?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli affronterà il Granada con una panchina di minorenni. Ci voleva il Covid e una serie di infortuni per convincere Gattuso a poter vedere qualche ragazzo della primavere per lo meno portato in panchina a fare esperienza. Vi immaginate la gioia di un ragazzo di essere proiettato in una competizione europea e stare vicini a giocatori come Insigne, Osimhen, Bakayoko, per loro è un’avventura.

Invece di avere giocatori inutilizzati in panchina, perché non facciamo un reset di un calcio che ha costi assurdi e non rimettiamo in piede i vivai? La partita di Granada segna una svolta importante, perché consente a dei ragazzi che hanno il calcio come sogno e non come lavoro, di poter fare un’esperienza potenzialmente determinante per la loro carriera”.