CdS – Mertens torna a Napoli nel fine settimana

Dries Mertens dovrebbe tornare a casa nel fine settimane, stando a quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il belga è ancora in Belgio per recuperare dall’infortunio alla caviglia ma presto potrebbe essere di nuovo ai piedi del Vesuvio. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Dries Mertens, l’uomo con la valigia: Bruxelles, (Natale a) Dubai, Anversa, Napoli e poi di nuovo Anversa le sue tappe dal 17 dicembre, e dunque dal giorno successivo all’infortunio alla caviglia sinistra. In mezzo, un rigore conquistato in Supercoppa con la Juve: notte amara e per lui anche più sfortunata considerando che McKennie, l’autore del fallo, lo centrò con un calcione sulla caviglia convalescente proprio nel momento in cui stava crescendo.

Altro giro, altra corsa e secondo ciclo di riabilitazione in Belgio in poco più di un mese; magari definitivo, come sperano tutti gli abitanti del pianeta azzurro. Sì. Non resta che avere ancora un pizzico di pazienza: le ultime notizie, infatti lo danno in arrivo a Napoli nel fine settimana”