CdS – Granada-Napoli, pronto un centrocampo inedito: Fabian potrebbe rivedersi dal primo minuto, con Lobotka in regia ed Elmas

L’edizione odierna del Corriere dello Sport avanza la possibilità di vedere un centrocampo del tutto inedito domani sera contro il Granada:

“Si potrebbe dunque assistere al varo d’un centrocampo insolito, con Lobotka da play (dal primo minuto soltanto quattro volte in stagione, e mai in campionato), supportato da Fabian ed Elmas. In particolare, lo spagnolo torna titolare dopo un bel pezzo, cioè dopo averne saltate ben otto (per coronavirus): l’ultima prima dello stop, nemmeno giocata per intero, era stata quella di Coppa Italia con l’Empoli risalente al 13 gennaio, per poi ricomparire (in panchina) nel ritorno con l’Atalanta d’una settimana fa, sempre per la Coppa“.