CdM – Petagna tornerà ad inizio marzo, probabilmente col Sassuolo

Andrea Petagna sarà fuori dai giochi per almeno un paio di settimane. Costretto ad un tour de force al quale non ha retto, il centravanti azzurro si è infortunato nell’allenamento di lunedì, ma già aveva avuto qualche problema in Supercoppa. Ecco quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Il bomber ex Spal si è fermato nell’allenamento di lunedì, ha accusato un forte fastidio e non potrà dare il suo contributo per un paio di settimane. Il rientro è previsto ad inizio marzo, probabilmente nella sfida contro il Sassuolo. Petagna è caduto anche lui al cospetto della legge dell’usura, è andato avanti nonostante degli acciacchi a causa della prolungata assenza di Mertens e Osimhen”.