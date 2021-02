Ag. D’Agostino, Andreotti: “Calciatore forte e di prospettiva, ma non è ancora pronto per la prima squadra”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Andreotti, agente di Giuseppe D’Agostino. Ecco quanto evidenziato:

“D’Agostino? Speriamo che diventerà una bella storia da raccontare. Mi ricordo quando mi chiamò Gennaro Acampora, segnalandolo. Lanciamo un messaggio chiaro: non è un giocatore pronto per la prima squadra. Molto, molto acerbo in questo momento, ma è un ragazzo di prospettiva. Attenti a lanciare un messaggio sul fatto che possa giocare. Il ragazzo oggi parte perché è in lista UEFA. Mostra delle qualità importanti, ma è un giovane, molto acerbo per un discorso di prima squadra, è un giocatore per il quale insieme a Giuntoli abbiamo fatto un contratto perché il Napoli ci credi.

Faccio i complimenti a Gattuso che sta mettendo fari importanti su tanti giovani. Faccio i complimenti al Napoli per l’attenzione su un territorio come la Campania che ha prodotto negli ultimi anni giocatori come Insigne, Immobile e Quagliarella. Auguriamoci che il Napoli continui in questa direzione.

Europa League importante? Assolutamente sì. Ogni competizione ha la sua importanza. Era più bello chiamarla “Coppa Uefa”, ma è una manifestazione internazionale dove ci sono squadre importanti. Magari il Napoli riuscisse a conseguirla, sarebbe importante e bello per tutta la città. Il Napoli in ripresa? Io penso che il Napoli sia una buona squadra. Credo che, però, la Juventus abbia qualcosa in più sotto il profilo tecnico. Come identità di gioco io ho visto un Napoli che nella prima fase dell’anno ha fatto vedere delle cose, poi non so cosa sia successo, ma è andato un po’ in sordina. La vedo come una squadra di prospettiva che non ha avuto una propria identità. Parliamo di un progetto tecnico che negli ultimi anni è stato quasi rifondato.

Non aspettiamoci i campionati degli anni precedenti perché Inter, Milan e Lazio sono squadre risorte. Inter e Milan sono squadre che come nel passato stanno iniziando a riconfermare la loro forza. Dobbiamo dare la possibilità ad una squadra di maturare, credo sia questo l’handicap che paga il Napoli, ma la squadra è una squadra costruita bene. Io faccio parte della schiera di chi difende Gattuso, bisogna solo avere pazienza e dare fiducia”.