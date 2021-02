LISTA B NAPOLI – Continua a crescere il numero di infortunati in casa Napoli. Non solo quelli di Ospina e Lozano di sabato, oggi si è fermato anche Andrea Petagna a causa di una distrazione parcellare del retto femorale destro, accusata al termine dell’allenamento di ieri. Questi tre infortuni si aggiungono a quelli di Hysaj, Manolas, Demme e Mertens, oltre a Koulibaly e Ghoulam ancora positivi al Covid-19.

Con chi gioca il Napoli contro il Granada

Visti tutti questi infortuni, mister Gattuso ha aggregato alla prima squadra diversi giocatori della Primavera. Oltre ad Antonio Cioffi, che ha già esordito con la prima squadra in questa stagione nel corso della partita stravinta contro la Fiorentina, ci sono altri sei giocatori. Tra i più “famosi” c’è Karim Zedadka, nel giro della prima squadra già ai tempi di Ancelotti, autore anche di cinque presenze con la Cavese in Serie C quest’anno. Già convocato nelle ultime due gare contro Atalanta e Juventus anche il difensore Davide Costanzo, amico del capitano Lorenzo Insigne (anche lui di Frattamaggiore). I “nuovi” sono il portiere Hubert Idasiak, il terzino destro Matteo Marchisano, l’attaccante Antonio Pesce e, ultimo in ordine cronologico visto l’infortunio di Petagna, anche Giuseppe D’Agostino. Quindi, Idasiak, Zedadka, Costanzo, D’Agostino e Cioffi potrebbero essere anche convocati per la sfida di giovedì contro il Granada. Invece, Marchisano e Pesce non figurano nella Lista B di Europa League e quindi potranno essere convocati esclusivamente in campionato.

Lista B Napoli, i giocatori della Primavera convocabili in Europa League

Napoli Primavera

Oltre la lista principale dei giocatori della prima squadra, ogni club ha a disposizione anche una Lista B con i giocatori cresciuti nelle giovanili della società. Ma come funziona questa Lista B? Un giocatore può essere inserito in Lista B se è nato dal 1° gennaio 1998 in avanti e ha avuto l’idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi (è possibile iscrivere giocatori di 16 anni se sono stati registrati con il club per almeno i due anni precedenti). I club possono inserire un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro le ore 24:00 della vigilia di ogni partita.

Ecco chi fa parte della Lista B del Napoli.

Portieri: Antonio Pio Daniele (classe 2002, numero 12), Hubert Idasiak (classe 2002, numero 46);

Difensori: Karim Zedadka (classe 2000, numero 3), Davide Costanzo (classe 2002, numero 38), Vincenzo Potenza (classe 2002, numero 54), Nello D’Onofrio (classe 2002, numero 57), Benedetto Barba (classe 2003, numero 62);

Centrocampisti: Raffaele Virgilio (classe 2002, numero 59), Valerio Labriola (classe 2001, numero 61);

Attaccanti: Giuseppe D’Agostino (classe 2003, numero 56), Antonio Cioffi (classe 2002, numero 58).