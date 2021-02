INFORTUNIO PETAGNA – Pessime notizie per il Napoli dal punto di vista degli infortuni. Il club ha infatti pubblicato il report allenamento di questa mattina, ufficializzando l’aggiunta di un altro infortunato nell’infermeria partenopea: Andrea Petagna ha accusato una distrazione parcellare del retto femorale destro. Gattuso dovrà fare a meno anche di lui per la sfida di Europa League di giovedì contro il Granada.

Infortunio Petagna, il comunicato del Napoli

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Granada per i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma giovedì in Spagna (ore 21). La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con una prima fase di torelli e riscaldamento. Successivamente lavoro tecnico ed esercitazione di passaggi. Di seguito seduta tattica a reparti e partita a campo ridotto. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri”.

Granada-Napoli, nove indisponibili per Gattuso

Il Napoli partirà domani direzione Spagna, dove giocherà la gara d’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. Visti i tanti infortuni, Gattuso sarà obbligato a portare con la squadra diversi giocatori della Primavera. Infatti il tecnico calabrese dovrà fare a meno di ben nove giocatori. Saranno assenti David Ospina, Elseid Hysaj, Kostas Manolas, Diego Demme, Dries Mertens e Hirving Lozano e Andrea Petagna per infortunio e Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam, ancora alle prese con il Coronavirus.

A causa di queste tante assenze, Gattuso ha i giocatori contati e non potrà attuare turnover. La formazione è praticamente già fatta. Ci sarà Alex Meret in porta, pronto a confermare la bella prestazione messa in mostra contro la Juventus; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Mario Rui a formare il quartetto difensivo; tre tra Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz ed Elmas a centrocampo; Politano (pronto a sostituire il Chucky Lozano), Osimhen e Insigne in attacco.