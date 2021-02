Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, di Davide Faraoni, ha risposto ad un quesito sull’eventuale approdo in azzurro del suo assistito. Le sue parole:

“Faraoni al Napoli? Non lo so, se non sappiamo cosa succederà dal punto di vista della guida tecnica non si può programmare il mercato. Magari con Juric può essere di moda e con un altro allenatore no. Situazione prematura“