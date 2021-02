Napoli-Juve, l’ex arbitro Marelli: “La trattenuta su Chiesa c’è stata, più da secondo giallo che da nulla. Non c’è il rosso di Cuadrado”

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di Radio 24 l’operato dell’arbitro Doveri durante il match Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato:

“Secondo giallo a Di Lorenzo? Doveri non aveva la certezza della trattenuta, ma sostenere che non ci fosse nulla è sbagliato. È molto più da secondo giallo che niente, il rischio è stato molto elevato.

Rosso a Cuadrado? Se si prende il fermo immagine può essere da cartellino rosso, in realtà se vediamo la dinamica, il colombiano non affonda la gamba. Un caso simile a Tonali in Benevento-Milan, che non doveva essere espulso”.