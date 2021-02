Milik sconvolge tutti: messaggio di San Valentino… per De Laurentiis! (FOTO)

Non devono essere terminati in amicizia i rapporti tra Arek Milik e Aurelio De Laurentiis. L’ex attaccante del Napoli, oggi al Marsiglia, ha infatti pubblicato poco fa una storia su Instagram che sta sorprendendo i tifosi e non solo.

Milik ha pubblicato una foto a tema “San Valentino” con il presidente del Napoli. I due sono anche avvolti da un cuore. Una chiara provocazione per come sono finiti i rapporti tra i due.

ECCO LA FOTO: