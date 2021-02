SERIE A – Vincono Roma e Atalanta, è bagarre per la lotta alla Champions League! (FOTO)

Sono terminate le gare del pomeriggio di questa 22esima giornata di Serie A. Alle 12.30 la Roma ha battuto 3-0 l’Udinese, grazie alle reti di Veretout (doppietta) e Pedro.

Alle ore 15 preziose vittorie dell’Atalanta a Cagliari per 0-1 con un gol nel finale di Muriel, ma i sardi recriminano per un episodio sospetto in area su Rugani, e della Sampdoria per 2-1 ai danni della Fiorentina: reti di Keita, Quagliarella e Vlahovic.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA: