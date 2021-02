Il Mattino – Gattuso a sorpresa: sarà 4-2-3-1 contro la Juventus

Gennaro Gattuso tornerà al 4-2-3-1 contro la Juventus, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Zielinski arretra nella linea dei due centrocampisti davanti alla difesa e al suo fianco avrà Bakayoko e in avanti spazio a Lozano e Politano con Insigne nel ruolo di trequartista o sottopunta. In avanti Osimhen. Insomma, o la va o la spacca. D’altronde, c’è poco da fare: perché solo Elmas e Petagna sono alternative autentiche in questo lazzaretto che è in questi giorni il Napoli. D’altronde anche Fabian mica sta così bene in questa prima settimana di post Covid”.