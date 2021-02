Siparietto Gattuso-Costacurta a SKY: “Non volevo parlare con il barbiere. Sai chi ricordo con i baffi?”

Al termine del match con la Juventus, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport relative al particolare look sfoggiato allo Stadio Maradona. Simpatico il siparietto con Alessandro Costacurta, che gli ha chiesto il motivo del taglio della barba sostituita dai baffi. Ecco cosa ha risposto Gattuso:

“Vuoi sapere cosa è successo? Non avevo voglia di parlare con il barbiere perché parla troppo, quindi ho preso in prestito il rasoio di Valerio Fiori. Solo che avevo lasciato un buco nella barba e non potevo presentarmi così. Quindi ho tagliato tutto.

Mi sono visto nello specchio e sai a chi ho pensato di somigliare? A Lando Buzzanca de il film ‘L’Arbitro'”.