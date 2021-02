CdS – ADL incontrerà la squadra e Gattuso prima di Napoli-Juve: il presidente azzurro vuole dare sostegno alla squadra

Aurelio De Laurentiis incontrerà la squadra e Gattuso prima dell’inizio della gara di questa sera tra Napoli e Juventus. Ecco cosa scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Magari si potrà riscrivere il finale, tagliuzzando qua e là le scene dell’horror già montate, oppure quelle che s’intravedono nell’immaginario collettivo che sa di pessimismo cosmico: e comunque dentro un pallone (di cuoio o di qualche diavoleria moderna) non è possibile guardarci e Gattuso ha scelto di farlo a modo suo, avvertendo come una ventata d’aria pura la presenza di De Laurentiis.

E quando Napoli-Juventus starà per cominciare, in questa dimensione che non è scenografica, men che meno cinematografica, piomberà anche Aurelio De Laurentiis, a suo modo attore protagonista d’una sceneggiatura ch’è incompleta, è stata scritta dopo Verona e poi accantonata a bordo campo”.