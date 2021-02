Il Mattino – Gattuso non rischia la panchina con la Juventus: lo hanno ribadito ADL e Chiavelli

L’edizione odierna de Il Mattino rivela che Gattuso non rischia la panchina nella gara con la Juventus. Ecco quanto scrive il quotidiano campano:

“Gattuso sa che non è a rischio la sua panchina con la Juventus. Ma sa bene che questo clima da accerchiamento che si respira non fa bene alla squadra. De Laurentiis non fa che ribadirgli che la sua non è una panchina che traballa. Lo fa alla sua maniera.

E lo stesso ha fatto anche Andrea Chiavelli, il potente amministratore delegato del club azzurro, dopo aver visto in giro presunti ultimatum e aut aut al tecnico calabrese. Non è escluso che oggi De Laurentiis possa tornare a far visita alla squadra, dopo le pacche sulle spalle e il rapido saluto al termine della gara persa con l’Atalanta anche all’allenatore“.