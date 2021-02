CdS – Continua il momento negativo per il Napoli: con la Juve fuori anche Demme e Hysaj

Il Napoli sembra essere entrato in un vortice di negatività dalla quale non riesce ad uscire. Gli azzurri, dopo gli infortuni di Mertens e Manolas e le positività al covid di Koulibaly e Ghoulam, perdono anche Diego Demme e Elseid Hysaj per la gara contro la Juventus. In più il tedesco, secondo quanto raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, resterà fuori anche per la gara contro il Granada in Europa League.

