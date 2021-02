Altafini durissimo: “Gattuso non ha fatto più di tanto, è peggiorato parecchio. De Laurentiis presidente padrone”

José Altafini, doppio grande ex di Juventus e Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

“Ha ereditato la squadra da Sarri e Ancelotti e poi in più non e che ha fatto tanto. Poteva puntare allo scudetto ma negli ultimi tempi è peggiorato. C’è anche da fare un discorso generale: molti dirigenti oggi sono di Serie C… Una volta i presidenti non venivano negli spogliatoi, mettevano uomini importanti a trattare e dirigere.

Oggi fanno tutto loro: mandano via allenatori, vincono record di esoneri. Oggi il calcio è peggiorato nella dirigenza, guardate la discussione tra Conte e Agnelli. Nel passato non sarebbe mai successa una cosa del genere. Il più grande dirigente del Napoli è stato Roberto Fiore ma nessuno lo dice”.

E il suo giudizio su De Laurentiis qual è?

“E’ un presidente padrone. In generale ripeto non esistono più i grandi presidenti di una volta”.