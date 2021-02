Rivoluzione Bari, De Laurentiis cambia anche il ds: Perinetti e Faggiano in lizza

Sono giorni convulsi quelli che si stanno vivendo in casa Bari, club di proprietà della famiglia De Laurentiis. Dopo l’esonero del tecnico Auteri, anche il direttore sportivo Romairone (ex Carpi e fedelissimo di Giuntoli) è stato sollevato dall’incarico per la crisi di risultati della squadra.

La panchina è stata prontamente affidata a Massimo Carrera, ma ora è caccia al nuovo DS. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i principali candidati a rivestire il ruolo sarebbero due: Giorgio Perinetti e Daniele Faggiano.

Le due piste, però, non sembrano essere così facilmente percorribili. Perinetti è legato al Brescia e non sarebbe stato ancora contattato ufficialmente dal Bari. Discorso analogo per Faggiano, ancora sotto contratto con il Genoa. Ieri il presidente De Laurentiis ha fatto sapere in conferenza stampa che la decisione maturerà nei prossimi giorni.