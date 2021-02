Rambaudi: “Bakayoko è inutile; ieri in campo non sembrava Osimhen, ma il fratello”

Roberto Rambaudi, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete”. Di seguito quanto dichiarato a proposito della cocente sconfitta del Napoli maturata ieri sera contro l’Atalanta:

“Insigne ieri ha fatto il difensore o il centrocampista per prendere palla: questa cosa che non va, vuol dire che il pallone scotta. Non si può pensare che sia Gattuso a scendere in campo. Poi per me continua a far giocare gente che non può giocare, Bakayoko per esempio è inutile. Si criticava Fabiàn Ruiz ma è il vero grande giocatore che ha il Napoli. Almeno rischia la giocata ed è tecnicamente forte. Se devo avere un equilibratore davanti alla difesa che non ha cambio passo e perde tanti palloni non va bene. Osimhen? Sembrava suo fratello”.