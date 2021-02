Novellino: “È arrivato il momento che De Laurentiis intervenga. Deluso da Osimhen”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore del Napoli. “Ieri a Bergamo ho visto un’ulteriore involuzione del Napoli – ha detto Novellino a Radio Crc – certo, qualcosa Gattuso dovrà pur fare. Però, secondo me, è arrivato il momento che De Laurentiis si esponga in prima persona. Rino ha bisogno della piena fiducia della dirigenza. Soltanto così potrà risollevare le sorti del Napoli”.

Novellino si aspettava di più dal Napoli eliminato in semifinale di Coppa Italia dall’Atalanta. Ma soprattutto avrebbe voluto vedere qualcosa in più da Osimhen. “Si vede che Osimhen ha delle qualità – ha detto Novellino a Radio Crc – però è stato pagato così tanto per fare la differenza e non ci è riuscito ancora. Ieri non è stato capace di trattenere un pallone in zona d’attacco”.