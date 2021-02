Il Mattino – Mertens in panchina con l’Atalanta: sarà pronto per la gara col Granada

Buone notizie per Dries Mertens, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. L’attaccante belga dovrebbe tornare a disposizione di Gattuso per la prossima settimana e addirittura tornare in campo contro il Granada:

“Mertens, intanto, prosegue la riabilitazione alla caviglia al centro Move to Cure di Anversa: dovrà restarci ancora più o meno sette, ritornerà la prossima settimana a Castel Volturno e andrà in panchina a Bergamo per la partita di campionato e sarà pronto per il ritorno con il Granada in Europa League“.