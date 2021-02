GdS – Gattuso, il discorso alla squadra prima di partire per Bergamo

Gennaro Gattuso ha provato a motivare per bene la squadra prima della seconda semifinale di questa sera contro l’Atalanta. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta il suo discorso a Insigne e Co.:

“In gioco c’è anche il futuro di Rino Gattuso oltre che l’onore del club, un risultato negativo getterebbe nello sconforto l’intero ambiente napoletano a tre giorni dalla sfida contro la Juventus, al Maradona. Gattuso ne ha parlato con i giocatori in queste ore di vigilia, ha provato a scuotere quelli più fragili caratterialmente, mentre ha chiesto maggiore determinazione ai senatori, a coloro che hanno una maggiore esperienza e che, magari, hanno già vissuto situazioni del genere. È impensabile che questa squadra non abbia la forza e la qualità per rialzarsi. Lo ha detto, Gattuso, ai suoi giocatori prima di mettersi in viaggio per Bergamo“.