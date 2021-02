GdS – Futuro Hysaj, Giuffredi ha incontrato Tiago Pinto: piace alla Roma ma se ne parlerà più avanti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dell’incontro tra Giuffredi, agente di Hysaj, e la Roma per discutere del rinnovo di Veretout ma anche dell’interesse per l’albanese:

“D’altronde, anche Pellegrini lo aspetta, come aspetta un mercato ambizioso. E in questo senso c’è da registrare l’incontro ieri tra Giuffredi, manager di Veretout e Hysaj, con Tiago Pinto. Argomento: mettere le basi per il rinnovo del francese. Ma nel colloquio è stato offerto il terzino del Napoli, a giugno svincolato. Di tutto, naturalmente, se ne riparlerà più avanti“.