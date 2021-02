Gattuso: “Contro quest’Atalanta un’altra squadra avrebbe preso 4-5 gol. Con De Laurentiis non ho parlato”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della RAI al termine di Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia, che ha visto gli azzurri sconfitti ed eliminati della competizione. Di seguito quanto dichiarato dal tecnico azzuro:

“Potevamo fare meglio sui tre gol dell’Atalanta. Il primo tempo molto meglio l’Atalanta, il secondo tempo abbiamo avuto il pallino del gioco. Per come siamo messi, un’altra squadra avrebbe potuto prendere 4-5 gol. La squadra ha avuto la forza di reagire, bisogna recuperare la forza e le energie”.

“Osimhen? Non è facile entrare dal 1’ dopo 94 giorni che sei stato fermo. A tratti non mi è dispiaciuto, ma gli sta mancando lo scatto che è la sua dote principale e può fare molto molto di più”.

“Cambio modulo? Insigne aveva poco spazio sulla sua fascia e ho preferito metterlo al centro per farlo spaziare, Politano poi è in forma ed è bravo a saltare l’uomo. Sono questi i motivi principali per cui siamo passati al 4-2-3-1 nella ripresa”.

“Sabato c’è la Juve. Che partita dobbiamo aspettarci? Adesso bisogna recuperare e fare i complimenti ai ragazzi. Sarà una partita difficile, ma tutte le partite lo sono. Il problema è quello di trovare gente che possa giocare, non tanto quello degli stimoli”.

“Con De Laurentiis non ci ho parlato”.