CdS – Gattuso ha fatto una scelta: Ospina è diventato il portiere titolare

Rino Gattuso sembra aver scelto ormai come portiere titolare David Ospina. Alex Meret non ha ripagato al massimo la fiducia concessagli dal tecnico azzurro e questa sera dovrebbe toccare di nuovo al portiere colombiano. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

“Rino ha sempre avuto un debole per lui, diciamola tutta senza girarci troppo intorno, ma dalla trasferta di Verona in poi Meret non ha più visto il campo. C’era una volta il costume, la tradizione, la regola non scritta dell’alternanza sistematica tra i due portieri: finita in un cassetto”.

Rino ha interrotto l’alternanza con Meret dopo Verona: bisogna capire se momentaneamente o a oltranza. Il sospetto? Beh, che sia stato battezzato un titolare dopo un annetto a fare un po’ per ciascuno: cioè lui, cioè Ospina”.