SKY – Mertens, la caviglia fa ancora male: si allungano i tempi di recupero

Brutte notizie per Dries Mertens: il belga resterà ad Anversa per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante del Napoli continuerà la riabilitazione per altri 7-10 giorni dopo lo stop patito nella sfida di dicembre contro l’Inter. L’ultima gara giocata dal belga risale allo scorso 28 gennaio contro lo Spezia in Coppa Italia, quando subentrò a gara in corso per poi uscire prima del noventesimo.

