RAI – Sorpresa Gattuso, confermato fino al termine della stagione: rinnovo ancora possibile

Ciro Venerato, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport, rivelando un interessante restroscena emerso in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Retroscena Gattuso-De Laurentis: telefonata (non incontro) tra i 2 la scorsa settimana (e ci arrivano conferme autorevoli) per approfondire tematiche e chiarirsi. Il tecnico non rischia l’esonero se andasse male contro Atalanta e Juve. Se poi riuscirà a centrare il quarto posto il presidente gli prolungherà il contratto sempre che Gattuso accetti e sia disponibile. Di fatto un deciso passo indietro visto che il contratto doveva essere depositato ad inizio febbraio, ma anche un timido passo avanti visto che dopo Verona si dava quasi per certo un suo esonero. Salvo clamorose debacle il tecnico finirà la stagione pronto a giocarsi fino in fondo il quarto posto“.