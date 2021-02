Gattuso carica il Napoli in vista dell’Atalanta: “La forza di un gruppo è sempre il gruppo, mai solo una parte”

Il momento psico-fisico che sta attraversando il Napoli non è dei migliori. La squadra di Rino Gattuso sta pagando gli scarsi risultati dell’ultimo periodo, ma nonostante ciò il tecnico ha provato ad infondere coraggio al gruppo azzurro.

L’edizione odierna de Il Mattino, infatti, riporta un messaggio che Gattuso avrebbe lanciato alla squadra prima dell’allenamento di ieri: “La forza di un gruppo è sempre il suo gruppo e mai solo una parte“.

In questo modo il tecnico calabrese vuole lasciarsi alle spalle il brutto periodo caratterizzato dai troppi infortuni e dall’incapacità di trovare il gol con le tante occasioni sprecate. Gattuso ha fatto capire alla squadra che in questo momento l’unica medicina per risollevarsi da questo momento no è strappare il pass per la finale di Coppa Italia.