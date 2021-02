Ex Napoli, nuova avventura per Dumitru: l’attaccante in Corea del Sud al Suwon Samsung

Qualcuno si ricorderà di lui, arrivato a Napoli con le stigmate del predestinato, eppure la carriera di Nicolao Dumitru è stata tutt’altro che esaltante. L’attaccante italo-rumeno ma nato in Svezia, infatti, ha da poco intrapreso una nuova avventura calcistica.

A 29 anni ha deciso di accettare l’offerta del Suwon Samsung F.C., in Corea del Sud. L’attaccante, dopo l’esperienza in Romania al Gaz Metan, si trasferisce in un nuovo paese per cercare fortuna giocando a calcio.

In Italia ha vestito, senza troppo successo, le maglie di Livorno, Latina, Empoli, Cittadella, Ternana, Reggina e Napoli.